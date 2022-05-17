2020年為杭州直播電商最鼎盛的一年，該年直播主從業人數高達123.4萬人，不過，這波熱潮似乎已臨近尾聲，2021年大陸直播電商市場規模年增速僅37％，而此前兩年分別高達226.2％和121.5％。解析背後原因，除了民眾發現網購存在很多弊端，包括容易買到假貨，且要退貨也求助無門，同時大陸陸續頒布監管政策，包括嚴禁未成年人直播或打賞直播主，嚴格規範下，使各大直播電商用來吸金的利器，正逐漸失靈。

杭州一家電商公司的直播負責人查理表示，自己才入職20天，公司是一家賣養生產品的電商公司，在面試的時候，老闆直言：「你需要在入職後新起一批帳號，一個月後，帳號沒有起色，就得離職」。一個月，是杭州多數電商公司目前可以接受的「試錯時間」，但在兩年前，這個數字還在半年以上。查理說，自己見證了「試錯時間」的不斷縮短，從半年、三個月、兩個月再到不能超過一個月，與之對應的時間分別是2020年的下半年、2021年上半年、2021年下半年以及現在。

大陸直播電商增速驟降，2021年市場交易規模也僅1.3兆（人民幣，下同），與此前圈內人預計的2.35兆有不小的差距。2021年後半年開始，大陸大大小小直播電商公司紛紛傳出裁員消息，大量的履歷飄灑在杭城的天空上，卻遲遲找不到落下的位置。

引起大陸直播電商「大逃亡」原因，整體來看，包括民眾發現網購弊端，容易買到假貨、產品品質不佳等問題，且若要退換貨，常求助無門，就算能找到賣家，在沒有運費險的情況下，還得自掏腰包付運費，如此一來，民眾開始認為「不如到實體店挑選，有問題也能夠直接找上門」。

此外，大陸官方開始加大對電商的管制，大陸央行頒布了「數位人民幣」，並下達通告，商家不得使用個人收款碼收款，一律要改成商戶收款碼，而阿里巴巴旗下「支付寶」是民眾最常用的行動支付平台，這些政策均對阿里巴巴造成一定的影響，不排除有些商戶會停止使用支付寶，投資者規模也開始削減。

同時，相關監管政策也陸續發布，包括嚴禁未成年人直播或打賞直播主，使各大直播電商平台用來吸金的利器，正逐漸失靈。