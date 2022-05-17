香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩，以及藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光昨（16日）在報章撰文，建議放寬「疫苗通行證」要求，容許60歲以下成年人毋須使用便可進入指定處所。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早出席電台節目時表示，相信政府及多數人都不會同意有關建議。

許樹昌提出多項不同意的原因，指即使接種新冠疫苗，抗體水平也會在一段時間後下跌，若不補充接種，一旦出現第6波疫情，或未能應付其他變種病毒。他引述美國的研究顯示，T細胞的免疫反應，在接種後9個月會下降，需要接種第3針減低重症風；至於在新加坡，許樹昌指當地的第3針接種率高，雖然社區仍有感染，但對醫療系統影響有限。

許樹昌認為，香港有需要提升第3針的接種率，才可進一步放寬社交距離措施，否則一旦感染個案增多，會影響和大陸通關。許樹昌又說香港並非採取與病毒共存策略，年輕患者感染後重症風險低，仍要隔離治療，會對醫療構成壓力。