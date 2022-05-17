智伸科(4551)第一季獲利年減4.8％，每股盈餘2.82元，法人認為，今年由於大陸封控導致車市需求疲軟，智伸科汽車零件上半年表現平淡，醫療事業部新訂單與產品的需求暢旺，醫療動能可望加速升溫，醫療業務營收佔比今年將攀升至2位數以上，營收維持50％成長率，為智伸科今年主要動能。

智伸科第一季合併營收為23.38億元，創單季新高，毛利率為25.3％，年減1.4個百分點，嘉興新廠投入生產，在產能未達規模經濟下，影響毛利率表現，加上車用零件稼動率下滑所致，但因有0.82億元匯兌收益，單季獲利3.25億元，僅年減不到5％。

由於新專案且疫情後需求復甦，醫療業務營收今年有望提高50％，電子事業因5G及雲端需求，全年營收年增率20％，是今年成長兩大動能。

汽車零件在大陸封控影響，加上晶片缺貨未完全緩解，首季呈現衰退，第二季仍然平淡，但汽車營收在新能源車專案挹注下，下半年逐步回升，全年維持成長看法，法人預估今年車用部分約個位數成長。

嘉興新廠今年第一季認列相關費用，影響本業獲利，嘉興新廠已開始生產新能源車零組件，明年將再加入醫療產品產線，醫療業務營收佔比今年將達到雙位數，明年比重估計15％。