由於俄烏戰爭以及中國經濟成長趨緩，上季GDP雖意外增加的泰國，2022年成長可能不如預期。同時，因為物價大漲，泰國也上修當地通膨預估。

泰國政府17日表示，2022年全年GDP成長預估僅為2.5%至3.5%，較先前預測的整整少掉1%。因為，俄烏衝突不知何時結束，對全球各行各業都有影響。還有泰國出口主要對象中國大陸，目前的疫情也是一大問題。

2022年GDP可能減弱的泰國，在遊客人數以及出口雙雙增加之下，上季的GDP年增2.2%，優於市場預估的1.7%，以及2021年最後1季的1.8%。因此，在上季亮眼的GDP數據傳出後，泰銖兌美元的升值幅度立馬一度擴增至0.5%。

不過，自2022年初迄今，泰國的通膨已超過當地央行1%至3%目標範圍區。亞洲從印度到馬來西亞，各個央行陸續棄守寬鬆貨幣政策，因為目前要處理的對象不是孱弱不振的經濟成長，而是氣焰太盛的通貨膨漲。

泰國央行指出，2022年整體通膨預估已從2月的1.5%至2.5%，大幅上修至4.2％至5.2%。同時，也預估當地經常帳虧損將佔GDP的1.5%，較之前預估大於1.5%要稍微好轉一些。至於泰國上季GDP季增1.1%，優於預估的0.9%。