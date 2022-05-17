上海及昆山地區加速復工，石英元件廠晶技(3042)初估第2季合併營收可望較第1季成長5%到10%，歐系外資最新報告給予晶技「優於大盤表現」，目標價為112元，晶技今天盤中股價走高。

大陸本土疫情趨於穩定，繼昆山之後，上海亦加速復工，讓飽受停工物流之苦電子產業鏈鬆了一口氣，晶技第2季營運可望持續成長。

晶技自結4月合併營收為11.5億元，年減27.7%，營業淨利為2.51億元，年減36.5%，稅前盈餘為3.36億元，年減10.9%，單月每股稅前盈餘為1.09元；累計前4月合併營收為43.67億元，年減10.9%，營業淨利為9.06億元，年減16.3%，稅前盈餘為11.41億元，年增2.3%，每股稅前盈餘為3.69元；晶技初估，第2季營收可望較第1季成長5%到10%。

歐系外資最新報告指出，雖然汽車/5G基礎建設/網通等成長動能被智慧型手機庫存消化及PC需求減弱抵銷，但將晶技2022年每股盈餘上調約1%，給予晶技「優於大盤表現」，目標價為112元。