印度一位高層軍方指揮官昨天在記者會上表示，中國人民解放軍在印度東北部邊界一帶持續興建基礎設施，軍事動員能力比印度更強。他說，印度急起直追，但受地形和氣候限制。

印度新聞信託社（Press Trust of India）昨晚引述印度陸軍東部軍區司令卡里塔（Rana Pratap Kalita）報導，中國人民解放軍持續在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的中印實際控制線（LAC）一帶大興土木，並提升基礎設施興建能力。

印度東北部的阿魯納查省位在不丹以東，北側與西藏接壤。

卡里塔說，中國軍方不斷興建及提升中印實際控制線另一邊的道路、鐵路、機場、直升機起降坪以及包括第5代行動通訊技術（5G）在內的通訊設備，同時興建可隨時轉換為軍營的平民村莊，使得中國在部隊動員能力上比印度更具優勢。

他補充，印度努力急起直追，以因應這樣的局勢，但艱難的地形與氣候是印度在邊界基建計畫上落後的主因。

卡里塔說，兩國邊界沒有劃分清楚，特別是「麥克馬洪線」（McMahon Line），導致兩軍長年對峙甚至爆發摩擦。

另方面，印度當地國會議員聲稱中國過去數十年來不斷蠶食邊界土地，卡里塔澄清自1959年以來，中國人民解放軍即不曾在阿魯納查省越界。

印度與中國的爭議邊界超過3200公里長，兩國於1962年曾在東線及西線戰場爆發大規模戰鬥；2020年6月，雙方士兵在克什米爾拉達克（Ladakh）爆發衝突，之後部署重兵對峙，迄今未能化解僵局。

國際亞洲新聞社（ANI）15日報導，印度陸軍近年來已將6個師的部隊，從印度巴基斯坦邊界調動到印度中國邊界地區，重心自之前的阻絕恐怖分子跨境，轉換到防止中國軍隊「片面改變邊界現狀」。