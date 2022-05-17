經過整備，仁愛之家的機構型收治站，提供一室一床及一室兩床等房型，可提供長照機構住民及護工居住。（張志康攝）

近期全國疫情升溫，長照機構染疫、群聚感染等問題更層出不窮。基隆市長林右昌17日宣布，整備市立仁愛之家，成立全國唯一「機構型收治站」。若發生長照機構染疫，可以將未染疫的住民及照服員移居，進行後送分流。

今年疫情爆發時，基隆市爆發數起長照機構內的群聚事件，4月份，林右昌在場勘後，指示社會處利用已裁撤的市立仁愛之家仁德樓三樓空間，做為機構染疫時的後送、分流空間。

林右昌表示，基隆是這波疫情的最前線，碰到的問題也將是全國各縣市未來會面臨的狀況，只能提早準備、臨機應變。林右昌進一步指出，全國養護機構很多都屬於中小型規模，特別是49床以下之小型養護機構大多為「單一樓層」設置，一旦有住民染疫，因為空間極其有限，現實上很難依照中央指引來規劃分區隔離照顧與人力分流等。

在社會處及基隆市長照協會的合作下，仁愛之家仁德樓完成了各項軟硬體工程，初期可以提供20房、30床的空間，可以容納長照機構若發生染疫事件的住民及護工分流及後送。

基隆市長照協會常務理事施冠榮表示，基隆市是目前全國唯一由市政府提供長照機構快篩試劑的地方政府，而仁愛之家的整備，也是國內民間及官方合作、社政及衛政結合的先例，讓受災機構有後送、分流的喘息空間，足以在疫情期間，提供更多的地方政府參考。