全球Z世代創意大爆發,迎接人人都是創作者時代!Logitech羅技看好創作者們對設備需求日益漸增及聲音經濟呈現爆炸性成長的趨勢,集合旗下為生活與創作所打造的專屬品類「Logitech For Creators」,以提供優質影音設備為使命,支持創作者在直播、Podcast等各種自媒體內容上大膽展現創作熱情。在台灣,更從Podcast、直播平台,到最近大受歡迎的娛樂手機K歌Apps、線上學習等,以全系列豐富的產品線,啟動「聲音經濟2.0」個人普及化運用,為大眾創造更多元聲活!

Logitech旗下專業麥克風品牌Blue麥克風(Blue Microphones),日前響應由Logitech For Creators發起的「Together We Create創造聲活」全球計畫,期望與全世界創作者們展開更密切的連結。即日起,Blue麥克風與手機K歌App「全民Party」、線上語言教學平台「TutorABC」、熱門直播平台推出多項跨界活動與優惠,讓不同需求的使用者都能因Blue麥克風有更好的「聲」活品質。 Logitech for Creators更將於6月推出專業USB麥克風系列Yeti雪怪「Whiteout純粹白」與Yeti Nano小雪怪「Blackout霧黑」,提供創作者們更多選擇!