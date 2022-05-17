呼應SDG15保育及永續利用陸域生態系，北新國小用廢棄紙箱、課桌椅、樹枝等打造出可愛的機器人。（陳慰慈攝）

中和國中學生將寬庭美學股份有限公司捐贈製作寢飾的餘布與歷年主題展掛旗，製成文青環保袋。（陳慰慈攝）

鶯歌工商師生利用再生紙才結合音樂聲控，變換機器人的表情，期盼因音樂來健康防疫。（陳慰慈攝）

今年新北創客季首度結合「聯合國永續發展指標SDGs」概念，以永續、多元、數位為特色的新北SDGs創客展，今起至6月2日於新北政府府一樓大廳進行實體展出，新北市長侯友宜出席表示，新北自2014年率全國之先推動創客教育，成立11所自造教育及科技中心，並跟國際接軌，讓孩子們透過思考、手動將夢想變成真。

侯友宜指出，新北迄今累計超過50所創客社群及82所創客社團學校，辦理師生營隊達8000場次，而青年局自造者空間暨工具圖書館開放進駐團隊使用約達6000人次，新北市透過創客教育挖掘孩子對創客興趣，更支持青年團隊創業，持續推動從創客到產業實踐的理念。

教育局表示，今年的SDGs創客展秉持SDG11永續城鄉、SDG14保育海洋及SDG15保育陸域生態三大理念規劃打造展場，使用校園在地特色廢棄物以減碳設計具創客特色作品，例如瑞芳國小使用鄰近海邊的塑膠廢棄物做出代表在地文化特色的塑食大餐作品。

在多元特色上，現場作品也符應SDG17多元夥伴關係，首邀國際ASF藝術平臺發起人瑞士藝術家Roy Hofer、及日本藝術家坂下彰與學校進行跨國連線創作。像是武林國小結合回收寶特瓶做成的「水循環裝置」、使用回收餐盒製作的「種樹」及鶯歌國中應用回收媒材工具製作的陶藝作品「桌遊」。

而自造者空間暨工具圖書館團隊郭良旗先生也結合逐漸失傳的榫接木藝與籐編技術展出特色傢俱作品；中和國中也與產業合作，將寬庭美學股份有限公司捐贈製作寢飾的餘布與歷年主題展掛旗，化腐朽為神奇製成文青環保袋。且因應SDG10減少不平等，更媒合德音國小特教生產學入班職場體驗，協助孩子回收家裡兒時舊衣，結合與產業提供的編織教學設計出背包及杯墊。

在數位特色部分符應SDG4優質教育，教育局因應疫情推出線上創客營，5至7月有「小漾Maker號偏鄉巡迴」，將故宮文物及創客教學推廣到15所偏鄉學校，讓孩子在線上體驗動手做創客。6月還有46梯次的「家庭創客日」，共550組親子名額，7月則辦理暑期9梯次的「SDGs科技教育永續經營培育營」，鼓勵學生勇於將想法透過動手加以實踐，期盼創客季活動讓新北市民及孩子一起體驗「想得出來，就做得出來」的創客精神。