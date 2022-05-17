台灣高教界首創！華梵大學今宣布推動「自主學習實驗基地」計畫，111學年度起，入學新生都可申請參加「自主學習實驗教育方案」，他們可在教師引導下依興趣自由組合、設計所需課程，自主規畫學習課表，「無必修、全選修」的課程新制創下全國大學先例。

華梵大學表示，自111學年起，全校各系的修業規定均改採「雙軌制」，在既有的修業規定之外另行增設「自主學習實驗教育」新制。無論是否具有個人自學經驗或曾就讀實驗教育機構，都可於單獨招生面試時，同步申請加入華梵大學自主學習實驗基地，也可於入學後再提出。

華梵大學校長林從一表示，自主學習實驗教育以學生為中心，學生於招生報名時先選定主修學系，若有轉系需求，任一學期均可提出申請；特別的是，為了堅持學生自主決定學習的精神，更採用無指定必修、全部課程皆為選修的規畫設計，成為全國大學獨創。

林從一進一步指出，華梵大學自主學習實驗教育方案有三大特點，第一是「全開放式全校自主學習」，各系參與的學生人數沒有上限；更重要的是，全校教育以自主學習為導向，專業科系所提供的課程以及學校的校課程（例如通識課程)，都只是學生眾多學習選項之一。

第二大特色是「兼顧專業的自主學習」。林從一說，參與自主學習方案的學生必須取得一個專業，在128畢業學分數中，修習專業學系承認的68學分，但不限課程類型，也無任何一門課是必修課程。

第三大特點是「多元自主學習」。自主學習課程共有五類，第一類為「傳統課堂學習」，以不超過68學分為原則，學生可自由選讀全校共同課程與各學系專業的模組課程；其他四類則更強調「學生自主規畫」的課程，包含「專題式學習」、「募課」、「國內外線上學習」或「校外學習」，學生須自主提出課程需求，在教師輔導下自由組合或設計課程內容。

林從一強調，自主學習不是放任學生自己隨便選課，學校會成立輔導教師團，輔導學生於每學期開學前提出自主學習計畫。若中途無法適應，也可隨時申請退出，轉至一般學制就讀。