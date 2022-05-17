黃盛祿則回應表示，影片不是他製作只是轉傳，看內容他覺得沒有不妥，這不是搓湯圓什麼才是搓湯圓，社會自有公評打人的還喊救人。（吳建輝攝）

江熊強調，民調初選許多黨內同志互相結盟拉抬聲勢，像彰化區、鹿港區等都有議員合體結盟創造新世代政治典範，反觀黃盛祿議員這種不正當的指控，初選應該要君子之爭，不是惡意抹黑。（吳建輝攝）

彰化縣議員第7選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）民進黨鬧內鬨，該區將在19日舉行民調底定人選，共有3名資深議員將爭取席次，其中江熊一楓以及李俊諭結盟互相拉抬聲勢，引發同區黃盛祿不滿，日前控訴江熊仗恃黨內婦女保障名額聯合打壓他，而江熊今也反控黃散播不實影片，毀謗她「搓湯圓」，17日到地檢署按鈴申告。

黃盛祿是彰化縣縣議員第七選區的民進黨縣議員，江熊一楓同樣要爭取連任，這次結盟將捲土重來的前議員李俊諭，兩人合體錄製影片，呼籲民眾民調「支持江熊一楓的好友，唯一支持李俊諭」，不過此影片遭變造成「跋歹筊」、「兩個選一個」的版本，黃盛祿轉傳遭江熊怒告。

江熊一楓表示，李俊諭議員是他敬愛的前輩，過去與李議員有很多合作案子，因此這屆希望他回到議會繼續為民喉舌，因此製作影片希望選民繼續支持他，不過黃聖祿卻抹黑造謠，散播不實影片，詆毀江熊一楓的名譽，因此到地檢署控告黃詆毀名譽、侵犯肖像權以及意圖使人不當選。

江熊強調，民調初選許多黨內同志互相結盟拉抬聲勢，像彰化區、鹿港區等都有議員合體結盟創造新世代政治典範，反觀黃盛祿議員這種不正當的指控，初選應該要君子之爭，不是惡意抹黑，這樣不僅讓北斗鄉親厭惡，還影響到民進黨清廉的好形象。

對此黃盛祿則回應表示，影片不是他製作只是轉傳，看內容他覺得沒有不妥，這不是搓湯圓什麼才是搓湯圓，社會自有公評打人的還喊救人，廣告呼籲支持對手，他都沒有提告了，江熊還反告他，有這種事情嗎，如果江熊覺得兩人（黃、李）都很優秀，呼籲江熊退，支持黃、李2人就好，也強調不會道歉。