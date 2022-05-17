台鐵公司化議題鬧得沸沸湯湯！不顧台鐵3個工會反對及社會大眾疑慮，交通部2月下旬將《台鐵公司條例》草案修正版本提報行政院之後，之後一路開綠燈，火速走完立法院交通委員會審查、委員會黨團協商等流程，明日（周三）更排入立法院長召開的黨團協商會議。台鐵產業工會表示，今日將完成「國定假日不加班」連署以示抗議。

根據立法院官網上的「本周議程」，明日（周三）立法院長召開的黨團協商會議上，已排入《鐵路法》及《台鐵公司條例》，意味著台鐵公司化的過程又更往前推進，只剩下最後出協商、院會二三讀。

去年4月2日台鐵太魯閣號重大事故，導致49死、213傷，前交通部長林佳龍辭職下台，現任交通部長王國材提出的最主要解方就是「台鐵公司化」。去年5月台鐵局陳報《台鐵公司條例》草案給交通部，之後爆發本土疫情、高鐵延伸宜蘭、基隆捷運等議題，但台鐵公司化腳步未停歇，今年2月25日交通部將《台鐵公司條例》草案修正版本提報行政院，之後一路開綠燈，4月21日立法院交通委員會歷經4小時逐條審查，即使政院版有7條條文保留，包括關於台鐵資產及取得方式的最爭議第9條；時代力量版有2條保留，最後仍以花1分鐘強行表決，通過全案送院會；而院會處理前的委員會黨團協商，上周四（12日）傳無共識，但明日仍將交由院會協商。

台鐵產業工會表示，該會收到消息，周三立法院長召開的黨團協商會議上看到鐵路法及公司設置條例在議程上，這表示公司化的過程又更往前推進，剩下最後出協商、院會二三讀，同時也代表，即便歷經五一行動，執政黨、部長仍未開放、對鐵路基層釋出善意，不僅迅速召開召委的黨團協商，現在更光速排入院長議程，甚至可能最快將於本周五進入二三讀的程序。

台鐵產工表示，將於今日完成今年的「國定假日不加班」連署，包括端午、中秋、國慶以及投票日，都將合法休假以示抗議，並呼籲：「基層鐵路人一起團結，鐵路安全需要第一線守護！」