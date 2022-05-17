國道4號神岡交流道往后里區的「后神路」，因施作陸橋墊高路基造成兩二巷道高低落差大。（陳世宗攝）

甲后路二段721巷灌溉溝修築，路口斜坡較為狹窄，經常發生車禍。（陳淑娥攝）

甲后路二段721巷灌溉溝修築，路口斜坡較為狹窄，經常發生車禍。（陳淑娥攝）

立委楊瓊瓔服務處今天邀集相關單位會勘，決定透過截除銳角增加路口寬度，藉此減少車禍發生。（陳世宗攝）

國4神岡交流道聯絡道「后神路」因施作陸橋，需墊高路基，造成二側巷道高低落差，其中甲后路二段721巷灌溉溝修築，路口斜坡較為狹窄，經常發生車禍。立委楊瓊瓔、市議員陳本添接獲月眉里長潘錦致陳情，17日前往會勘，農田水利署台中管理處同意灌溉溝加蓋以施作版橋，透過截除銳角方式，增加路口寬度，后里區公所初估經費約需300萬元，希望年底前完工。

附近居民陳情說，甲后路二段721巷有70多戶居民，因交會后神路的路口狹窄加上斜坡會車不易，稍不留意就發生車禍；4年多來「未蒙其利卻先飽受其害」！楊瓊瓔接獲地方反映後，17日邀集台中市議員陳本添、農水署台中管理處、后里區長賴同一、建設局等單位聯合會勘。

后里區眉山里長潘錦致表示，國4神岡交流道聯絡道「后神路」在2018年9月完工通車，因工程墊高路基，形成兩側住宅、農田及巷道低差，而沿灌溉溝修築的甲后路2段721巷口路幅較窄，4年來經常發生車輛擦撞事故，也曾發生死亡車禍。

水利會同意加蓋施作版橋，增加路口路幅，但要求改善工程不得破壞原有堤防及影響通水斷面。楊瓊瓔服務處主任顏詒民表示，會勘初步達成共識，將採用截除銳角方式，放大路口路幅，讓會車安全順暢，經費初估約200至300萬元，將由區公所負責規劃設計，並報請建設局補助經費，希望趕在年底前完工。

市議員陳本添補充，當初后神路施作陸橋，路基必須墊高，造成甲后路二段721巷口形成斜坡。后神路沿線還有水門路等7、8個路口都有類似問題，若甲后路二段721巷口改善工程成效良好，將要求建設局全面檢討改善。