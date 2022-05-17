受到新冠肺炎疫情影響，許多人在網路上販售消毒劑等環境用藥，據環保署統計，去年環境用藥廣告查核1萬242件，其中違法廣告共有233件，樣態大多數是民眾無照在電商平台上廣告販售殺菌消毒劑及蟑螂螞蟻藥劑等環境用藥商品，依環境用藥管理法可處6萬至30萬元罰鍰。

依環境用藥管理法規定「非持有環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照者，不得為環境用藥廣告。」，環保署毒物及化學物質局副局長陳淑玲表示，就環境用藥的管理把網路認定為廣告的媒介之一，因此只要透過網路販售就涉嫌廣告，只要一經查獲就可處6萬至30萬元罰鍰。

環保署化學局呼籲，請民眾堅守環境用藥廣告的「3不原則」，無照不上網廣告販售；不買來路不明且無環保署核准字號的環境用藥；「不推薦」，不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

環保署化學局呼籲，環境用藥能不用就不用，能少用就少用，以環境整頓代替環境用藥，才是防蟲治本之道。