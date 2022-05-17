蔡總統就職6週年前夕，民眾黨團今天提施政6大缺失，要求政府平抑飛漲物價，防疫政策也要明確可遵循，同時盡速推動《氣候變遷因應法》、《最低工資法》等修法。（民眾黨團提供）

【全程影音】蔡英文就職六週年！轟淪為「口號治國」 民眾黨：四大困境需超前部署｜中時新聞網

蔡英文總統5月20日就職滿6週年前夕，在野黨紛紛為蔡政府施政「算總帳」。其中，民眾黨立法院黨團今就提出蔡政府施政六大缺失，包括「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」，呼籲政府必須平抑飛漲的物價，防疫政策也要明確可遵循，並加速推動《氣候變遷因應法》，務實面對能源問題及氣候風險，緩解民眾生活壓力。

民眾黨立委蔡壁如指出，疫情爆發以來，政府一直高喊超前部署，但口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥，每一項防疫物資都是民眾自主應變。台灣憑藉健全的公衛體制、全民健保、民眾自主應變，在過去二年有驚無險。面對這波Omicron染疫大爆發下，政府防疫政策亂象叢生，配套不足，政策一變再變，超前部署淪為口號治國。

本土疫情嚴峻，防疫措施一再鬆綁，蔡壁如痛批，整個行政團隊都神隱，只剩疫情指揮官陳時中唱獨角戲，像是快篩試劑缺貨，經濟部到底要如何協助民眾購買快篩劑；另外，教務部的防疫九宮格一團亂，國中教育會考即將等廠，教育部政策到底是甚麼。

蔡壁如質問，政府到底是要重症清零減災，還是全面放手跟病毒共存，指揮中心要回答，專業歸專業，政治歸政治，不該政治凌駕專業。

民眾黨立委高虹安質疑，防疫亂象百出，顯示指揮中心並沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾無法得到確實的資訊，造成恐慌與對防疫行動的茫然，中央與地方政府之間也不斷發生衝突，衛福部做為中央指導機關，缺乏整體規劃的防疫策略，政令一夕數變，民眾缺乏安定感，宣傳更是不到位。

蔡總統上任前提出住宅三箭，但民眾黨立委張其祿批評安居樂業已成夢，根據營建署統計，全國平均房價所得比（購屋痛苦指數）已從8.46倍（2016年第1季）成長至9.46倍（2021年第4季）；2022年第一季國泰房地產指數也顯示，全台七大都會區預售屋價格全面上漲，每坪均價達到43.25萬元，今年2月份全國租金指數（消費者物價房租類指數）為105.25，再刷史上新高，人民離居住正義越來越遠。

主計處預估去年國內經濟成長率高達6.28％，但在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減0.04％，是近5年首次全年負成長，民眾黨立委邱臣遠呼籲政府儘速制定《最低工資法》，同時勞保年金改革，也是民進黨對勞工的具體承諾，呼籲政府應該要儘快兌現，保障勞工權益。

此外，時力也盤點蔡英文競選政見及執政期間重要施政承諾，呼籲蔡英文及執政團隊應儘速實現政見。另在防疫方面，該黨認為，台灣這2年的防疫模式，在Omicron出現後，陷入亂象，凸顯政府面對危機的不足。