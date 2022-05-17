為拓展品牌能見度，中租控股今（17）日正式宣布，中租零卡分期更名為「zingala銀角零卡」，zingala與台語的零錢同音，滿足消費者每個月以小額零錢，逐步從零打造夢想，而且將走出台灣，展開東協消費金融市場的布局。

中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍表示，疫情改變了經濟結構與消費生態，中租身處在改變浪潮之中，全面深度推動消費金融業務，將台灣數位轉型成功經驗，複製到東協子公司，有計畫地促使每家子公司逐步落實推出消費金融產品，創造多個利基市場。為了面向國際，經過集思廣義後，孕育「zingala銀角零卡」的誕生。

中租控股在東協裡的越南、菲律賓、新加坡、印尼等七國設有據點，檢視各國的巿場結構後，首先即鎖定信用卡比重不高的馬來西亞，而且，旗下的仲利成功融資公司即是以消費性的車輛貸款為主。

為此，原仲信資融資深副總經理張銘聰，今年派任仲利成功總經理，就是為了導入台灣經驗，下一個目標是柬埔寨，再接下來則是泰國。

仲信資融資深副總經理陳瑞興說，「zingala銀角零卡」著重在優化會員的使用體驗，以「導購」為核心的新形態商業模式，將過往分散在線上與線下的消費管道，整合到新版的官網與APP中，縮短消費者的搜尋成本，打造一站購足的消費體驗。

「zingala銀角零卡」在台灣已擁有逾86萬的年輕的數位會員，合作業者突破4萬家，提供消費者小額支付、大額分期的服務，讓小資族、自由工作者、新興工作者可享用更好的彈性支付服務、自由兼具紀律的財務支配能力，也讓沒有信用卡或信用卡額度不夠的消費者，免綁信用卡也可輕鬆進行消費分期，2021年受惠戶數逾30萬人。