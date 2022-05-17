SHOPLINE今日與先買後付（BNPL）品牌Atome在亞洲市場的合作正式上線，為其台灣、香港、新加坡和馬來西亞的店家帶來免息分期付款支付方案，以更迎合年輕一代的消費模式，解決以往信用卡分期付款所面對的高利息問題。「先買後付」的靈活與便利能有效幫助消費者提前制定購物花費計畫甚至協助作出更明智的購買決定外，更將助攻SHOPLINE店家開拓新客源、提升高單價商品的成交機率。

金融服務商FIS旗下Worldpay發表的《2022年全球支付報告》預期，直至2025年「先買後付」將成為全球線上及線下增長幅度最快的支付方式。隨著疫情加快電子支付的轉型，過往消費者習慣以信用卡、銀行轉帳、貨到付款和預付卡支付等傳統方式也隨之帶動「先買後付」在市場上的熱門應用。

台灣「先買後付」的付款概念在不同年齡層愈趨普及，尤其是千禧世代及Z世代，隨著這些年輕族群步入社會並逐漸成為主要消費力道，「先買後付」的新興支付方式在此年齡層的增幅最為顯著。SHOPLINE與Atome合作的「先買後付」支付方案提供消費者多期數的免息分期付款服務，消費者只需在線上購物時進行首次付款，餘額則可依照自身需求評估可還款期數。此付款方式不會再收取任何年費或額外服務費，目前雙方合作的支付方案將廣泛應用於台灣、香港、新加坡和馬來西亞市場。

相比銀行轉帳或信用卡支付的傳統模式，如先買後付新興分期付款方式能更好的幫助新世代消費者或無信用卡族群計畫及作出更明智的購買決定。同時，在消費者無需即時付清全額費用的情況下，對於像販售電器用品、設計師服飾、傢俱等商品價格較高的店家最能受惠，除了得以開拓全新客群，也能有效接觸更多具潛力的大額消費顧客。

SHOPLINE與Atome的「先買後付」支付方案在這個月於台灣、香港、新加坡以及馬來西亞上線後，之後預計將「先買後付」服務帶入印尼等其他亞洲市場。