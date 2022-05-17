竹北地區因密集發生機車失竊案件，警方組成專案小組調查，破獲竊車集團。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北地區近日有4輛重機陸續遭竊，因時間點過於密集，竹北分局成立專案小組調查，循線追查發現為一竊車集團，作案時還會特意掩人耳目以躲避追查，再將機車零件一一拆解出售。警方在轄內某車行尋獲失竊車輛後，追查發現該車行宛如解體車廠，嫌犯竊得機車後拆解零件販售，現場起出失竊車輛車牌及拆解工具及作案衣物。

竹北警分局於7日起陸續接獲轄區民眾報案，表示自己的普重機車失竊，總計4部重機車於一周內密集遭犯嫌竊取。分局獲報後立即成立專案小組，循線追查並調閱監視器，鎖定竊車集團犯案。

該集團行為狡猾，完成偷竊後，企圖掩人耳目舉動來逃避警方追緝。經警方調查後，於轄區內某車行外尋獲失竊重機車，隨後進入車行進行勘查，赫然發現現場宛如解體車廠，其中發現失竊車輛相關零件、失竊車輛號牌計3面、拆解工具1批及作案用衣物，當場將邱姓、張姓2名犯嫌及後續1名鍾姓犯嫌查緝到案。

據瞭解，犯嫌為購買昂貴高級改裝零件，故將偷竊機車拆解變賣牟利。此次警方一舉瓦解連續竊車集團，全案依竊盜罪進行偵辦，並持續擴大清查涉嫌案件及銷贓管道。警方也提醒民眾，應特別注意將車輛停放安全之處，必要時記得鎖大鎖，也提醒民眾購買二手零件得當心，不要成為銷贓的幫兇而觸法。