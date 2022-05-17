台灣防疫政策從清零走向共存，引發防疫保單理賠爭議，近日包括富邦、國泰在內的多家產險業者更宣布拒絕重複投保，若已繳費則會進行退款作業，造成保戶不滿，質疑業者翻臉不認人，有「不敗教主」稱號的理財達人陳重銘就分享自己過去跟保險業者「磨」的經驗，最後成功讓公司負責。

陳重銘在臉書上發文表示，關於要如何讓保險公司負責，有經驗可以讓大家參考，「年輕時一家5口都跟安泰買保險，後來安泰被富邦買走，安泰的業務員移民到新加坡，沒有人通知我繳保費，就拖欠了了半年。」

後來陳重銘收到通知要補繳保費，且還要再多繳3萬元的利息，這讓他感到相當不滿，決定跟公司協調，「我跟他們說你們沒有善盡通知的義務，後來公司說乾脆一人一半，幫我打5折，我當然不滿意。」

最後陳重銘決定寫信給富邦高層蔡明忠、蔡明興，「抱怨說我一家5口都是忠實客戶，然後我說是學校教師，要請全國教師會出面，要跟全國教師會宣揚富邦的服務。」沒想到，最後公司帶著帶著禮物去找陳重銘，也不用繳任何的利息。

陳重銘分享，「跟保險公司就是要磨啊，再來就是網路上幫他們宣傳。他們應該會怕我每天在粉絲團跟老闆請安。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，真的要自己主動爭取權益，「願賭服輸，這樣賴皮，真的有點難看」、「老師這點我服了你了，果然很強，雖然我也是很會爭取自己權益的人，但是你算是戰力10000分，超強，權益真的是要自己爭取，他不會從天上掉下來」、「現在的話，可以去金融消費憑議中心申訴，金融業很怕這裡，我怎麼知道，因為我在金融業」、「感謝老師，權利是自己爭取的。」