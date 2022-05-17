新北市工務局主辦的「111年新北市建築工程施工圍籬綠美化評選比賽」，即日起至6月15日開放報名，邀請全市建築工地參賽，希望藉由特色圍籬，翻轉城市新美學。而民眾也可以參與網路投票抽獎活動，自7月16日至7月29日於工務局臉書粉絲專頁「工程圖輯隊」，選出讓你印象深刻的施工圍籬作品。

新北市政府為消彌大眾對建築工程施工圍籬外觀單調乏味、有礙觀瞻的刻板印象，近年來陸續推動圍籬景觀再造，突破冰冷的簡單鐵皮，超越綠植栽圍籬的思維，結合文化藝術及創意發想，塑造工程圍籬媲美展示藝術櫥窗，翻轉過去民眾對工程圍籬刻板印象，也讓市容更顯整潔亮麗。

工務局指出，本次施工圍籬評選活動將由評選小組依據各評選作品的綠美化或創意設計，分為「城市森林組」及「視覺藝術組」兩組，參賽者可將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造出有感的生活美學及低碳環境，將一向給人冰冷、不美觀的施工圍籬妝點成都市藝廊，使圍籬煥然一新。

工務局說明，評選小組由學者、專家及公會組成，透過現勘考評與民眾網路票選結果，根據「美化」主軸設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等項目，綜合選出獲獎者。為鼓勵民眾參與，7月16日起至29日將於工務局臉書粉絲專頁「工程圖輯隊」舉辦網路投票抽獎活動，讓民眾選自己喜愛的作品。

工務局歡迎新北市各建築工程踴躍參與評選，期待今年參賽者能發揮創意及巧思，結合地方特色或導入新設計概念，扭轉民眾對於工地陰暗、骯髒的刻板印象，提升生活品質與城市景觀。