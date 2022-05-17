受到傳統淡季與中國封控影響，峰源-KY（6807）今年首季度合併營收9.31億元，雖去年同期成長4.42％，但封控停工、通膨及戰爭因素造成材料價格上漲，毛利壓縮減少6個百分點，稅後淨損860萬元，EPS-0.19元。

峰源-KY指出，合併營業毛利為1.1億元，毛利率12％，均較去年同期下滑，主要是第一季為家具業傳統淡季，而春節放假因素造成單位人工成本偏高；加上材料成本恰逢中國產能管控、疫情停工、通膨及戰爭等因素造成材料價格上漲，使得第一季材料成本上升；以及自有品牌產品配合主要客戶通路促銷及客戶銷售政策，認列相關銷售成本及費用等因素，使得稅後呈現淨損。

由於春節假期產出減少屬於季節性因素，成本影響將於第二季以後回復正常；材料成本部分，中國國內材料漲價隨供應鏈陸續復工已經有所緩解，峰源-KY將進行調整供應商及重新議價，以降低材料成本上升等衝擊。

此外，屬於國際原物料價格上漲部分，將追蹤觀察國際戰爭局勢，適時調節庫存部位以降低短期衝擊；自有品牌部分，峰源-KY除了產品研發及優化選品策略以符合終端客戶需求之外，在產品品質、成本及費用上都將進行管控，以減少對於營運影響。

峰源-KY現階段逢淡季又碰上中國封控、國際運輸、通膨升息及區域戰爭等國際經濟情勢波動影響，隨著第二季以後逐步邁入家具產業旺季，且持續拓展其他客戶訂單，獲利將逐步回穩。