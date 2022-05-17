陳美齡與工務處、消防局人員上午勘查現場，研判是未燃盡煙火於燃燒過程中，燒至橋面面漆，並因風勢助長，沿著漆料鋪面延燒，以致釀成火勢。(陳美齡提供)

澎湖馬公觀音亭園區帶來花火節第七場演出，無人機科技燈光秀受到大風大雨影響取消演出，不過搭配皇家煙火樂曲、氣勢磅礡極具震撼的華麗效果施放之後，西瀛虹橋左側橋面卻突然出現大火燃燒，消防局第一大隊及馬公分隊現場警戒人員，立即出動消防車2輛，消防人員共計10名展開搶救，火勢於21時55分左右隨即熄滅。

消防局表示，經查起火現場疑因西瀛虹橋橋面「盆花」煙火施放後之餘燼，在風勢助長下引燃延燒週圍裝載煙火之紙盒所引起，現場未有人員傷亡。

旅遊處長陳美齡與工務處、消防局人員上午勘查現場，研判是未燃盡煙火於燃燒過程中，燒至橋面面漆，並因風勢助長，沿著漆料鋪面延燒，以致釀成火勢。

旅遊處表示，因橋面面漆含油脂，達固定燃點便會造成延燒，主要燒毀處為橋面鋪料，後續將請廠商先以強力水刀清洗火災後餘燼及髒污，並於全部活動結束後盡速完成橋面修復事宜，相關費用亦由廠商全額負擔。

花火節自今年4月25日花火節開幕以來，截至目前為止已經辦理7場次，近日因風雨已有三場無人機展演取消，煙火秀仍於風雨中為遊客帶來精彩表演，經過昨日意外，後續也將請廠商調整布彈方式，將貼近地面之煙火彈盡可能佈置於水泥海堤，避免煙火彈燃燒不全造成地面損壞狀況。縣府說虹橋將暫時維持封閉至5月24日（星期二）下午五點。