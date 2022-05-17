國民黨下屆苗栗縣長人選，已經連續多日傳出黨中央有意推派立委徐志榮，徐17日上午電訪受訪表示，他不參選態度始終如一，請黨中央盡快推派人選，苗栗不是只有他才能勝選。

徐志榮表示，他多天沒有對外聯絡，是因為沒有想要參選的意願，所以沒什麼可以再談，最近傳聞沸沸揚揚，他很感謝黨中央的抬愛，但他也已經推辭。

他說，黨內不乏人才，而且苗栗縣議會議長鍾東錦、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘等人都有宣佈參選意願，他不論是公開場合，或是私下碰面，都對他們2人表達不選意願，如今如果參選難以向2人交代，黨中央硬推派他也是陷他於不義。

徐志榮表示，不選的理由還有家裡93、94歲的老母親，聽聞他要選縣長，直說這樣整天必須跑來跑去，老母親擔憂放心不下，他也不想因為選舉而不肖，現階段他自己也只想做好自己立委本分。

徐志榮重申，沒有要參選的態度不曾變過，國民黨的勝選成功不在於他，苗栗縣長一役也不是只有他能上陣，他盼黨中央盡快推派出最適當人選，不論是誰出線，他都給予尊重並全力輔選。