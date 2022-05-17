新冠肺炎疫情對職業運動造成一些影響異動，中華職棒大聯盟近期出現球隊人員確診狀況，必須由二軍球員遞補球員使一軍賽事正常進行，連帶影響二軍例行賽，繼昨天（16日）味全龍5月17日和19日2場二軍賽事停賽後，今天（17日）聯盟公告本周統一7-ELEVEn獅隊二軍賽事也停賽，補賽日期待開會討論。

聯盟表示，統一獅隊上周受新冠疫情影響，由二軍遞補多名投手上一軍，球團今天向聯盟回報，詳細評估球隊人力，扣除傷兵以外現有二軍正規人力，恐無法正常進行二軍比賽，聯盟最終決定本周統一隊二軍賽事停賽。

聯盟之前考量球員解除隔離歸隊後，於自主健康管理期間投、捕手仍須全程配戴口罩進行比賽，擔心對健康有所影響，亦無法達到實質比賽成效，已經宣佈5月17日、5月19日味全龍隊二軍賽事停賽，加上統一獅停賽部分，目前二軍停賽場次為5月17日第49場、5月18日第51場、5月19日第52場及第53場、5月21日第55場等5場，相關補賽事宜，聯盟將另行公告。