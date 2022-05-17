1名女網友在《爆料公社二社》發文，1位自稱是退役將軍夫人的女子，每天探病4小時，日前因為醫師看診請她在外面稍等10分鐘，怎料她卻對著醫護人員狂罵，讓原PO無奈表示：「誰來安撫護理師的情緒，誰能體諒第一線醫護人員？」貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》貼出一則影片，政府已經規定醫院不能探病，但她指控某位自稱退役將軍夫人的女子，持續3個月每天都到「川總」探病，且每次超過4小時，該夫人無做任何快篩或PCR，還會在病人面前咳嗽、喝水，原PO表示醫護人員整天戴N95口罩上班，本月 15日，因治療繁多醫師查房時，告知夫人需等待10分鐘，怎料她進來後，卻對護理人員咆哮大罵髒話，嚇得對方在一旁哭泣。

影片中可見該位自稱將軍夫人的女子指著醫護人員狂罵：「要查房我不能進來，是他講的對不對，我等一下去找他」雖然對方解釋只是請家屬稍等一下，但夫人仍提高音量「稍等？我可以在他的房間阿，你們憑什麼不讓我進來？」

原PO無奈地說，起爭執是因為護理師做治療延誤10分鐘，夫人便開始咆哮，院方主管僅安撫她的情緒後，照常給她進來脫口罩，畢竟對醫院來說能少一事就好，但誰來安撫護理師的情緒呢？誰能體諒第一線醫護人員呢？

網友們紛紛在下方憤怒發言：「第一線人員辛苦了」、「可以不要這樣兇護理人員兇嗎？試問？」、「最討厭這種耍特權的!又自我感覺良好她有理的唾唾逼人」、「真派」、「護理師真的可憐，這麼忙了還要應付這種的，又不能直接罵只能忍」。

針對網傳影片主題:「來自南丁天使的哭訴」等乙情，三軍總醫院今（17）日澄清說明如後：本案經查證確為醫院病患之家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執。本院已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫本院護理人員心緒。

三軍總醫院強調，將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類案再生。