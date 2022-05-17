如今月份已經邁入五月，氣溫的變化以及午後雷陣雨的頻繁，都表示著夏天即將到來，而夏天最讓民眾煩惱的便是蚊蟲叮咬，尤其在台灣氣候炎熱，夏天在家中或是出遊時總是會遭到蚊子的親吻，全身上下都是一個個紅色腫包，對此，日本的節目就邀請專家，分析哪一種人最容易被蚊子叮咬，而專家也分享了4個要點，害怕被蚊蟲咬的大家可要謹記啦！

為了因應夏天的蚊蟲叮咬問題，日本節目《知りたいッ》邀請了害蟲防除技術研究所的所長白井良和，為觀眾們講解蚊子的相關知識，白井良和所長表示，其實大家認為蚊子在溫度越高的環境越活躍是錯誤的，他曾做過實驗，將蚊子分別至於26°C和37°C的環境，並將手伸入，而處於26°C手被叮了7包，37°C則未被叮咬，因此溫度越高，蚊子也會變得遲鈍。

白井良和所長也進一步分享，吸引蚊蟲叮咬的4要點，分別是二氧化碳、體溫、汗和腳臭，汗水中的乳酸和氨基酸以及腳臭的戊酸，都是蚊子的最愛，而喜歡喝碳酸飲料的大家也要注意，碳酸飲料會造成人體呼吸及皮膚釋放更多二氧化碳，吸引蚊子的叮咬，最後體溫方面，所長也提醒體溫較高的小孩及孕婦，要多加小心預防蚊蟲。

白井良和所長最後也以血型和大家分析蚊子最愛哪一類型的人，其中O型的人是蚊子的最愛，B型排在第二，後面依序是AB型及A型，所長也提醒大家，出門在外時可以穿淺色的衣服，因為相較淺色系衣著，蚊子更喜歡叮咬穿著深色系衣服的人，而對於大家口耳相傳的壓十字止癢法，所長則表示，此止癢法是毫無根據的，大家別輕易相信，否則可能會造成皮膚被細菌感染。