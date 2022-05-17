內蒙古自治區《包頭日報》17日報導，包頭市退役軍人事務局日前透露，以「包頭」命名的中國海軍「包頭艦」已經正式下水，於東部戰區海軍驅逐艦第3支隊服役。「包頭艦」是一艘052DL改進型飛彈驅逐艦，艦長159米，排水量6800噸，舷號133。

《包頭日報》報導，「包頭艦」的命名，彰顯包頭市委、市政府對「地方擁軍優屬，軍隊擁政愛民」之「雙擁工作」的高度重視，特別是中國海軍對包頭市雙擁工作的高度肯定，更是包頭市雙擁工作蓬勃發展的一項重要成果。「包頭艦」起航為包頭市打造了一張靚麗的流動名片，將新時代新包頭的知名度展示於全世界，艦城同名、軍民同心，是包頭市的驕傲和自豪。

52D型飛彈驅逐艦解放軍海軍迄今建造數量最多的一型飛彈驅逐艦，首艦昆明艦（172）於2014年3月21日正式入列後該型驅逐艦便開始大量建造並裝備。052D型驅逐艦是以052C型驅逐艦為基礎發展而來，延續了052C型的總體設計，體現中國海軍「平臺通用化、裝備模塊化」的設計思路可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的區域防空和對海作戰能力，甚至對地打擊能力，預計將建造37艘以上。「包頭艦」是第22艘，於東部戰區海軍驅逐艦第3支隊服役。

《包頭日報》稱，包頭市有著悠久的雙擁光榮傳統，雙擁工作碩果累累，自1990年開展大陸全國雙擁模範城創建工作以來，已經連續九次榮獲「全國雙擁模範城」金字招牌。近年來，包頭市委、市政府高度重視雙擁工作領域的拓展，向中國海軍參謀部申請以「包頭」命名一艘海軍艦艇。經過層層篩選和嚴格審批，「包頭艦」於2019年5月9日正式獲得中國海軍參謀部批准命名。