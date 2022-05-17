隔晚美股個別發展，反映中概股表現的金龍中國指數微跌0.2％，美股指數期貨17日早靠穩，人民幣匯價回升。港股16日兩萬點得而復失後，17日早盤曾升近400點。

恒指開盤漲243點報20,193點，重上10天線（20,170點），低見20,169點後升幅擴大，暫時見最多升393點，高見20,343點。

國指升134點報6,961點。科指升3.5％報4,179點。

陸股表現則不一，上證指數10：41跌1.62點報3,072點；深創板指數微升0.38％。

重磅科技股領漲。阿里巴巴升4.4％報88.3港元。騰訊升3.6％報362.6港元。美團升3.1％報168.5元。京東今日公布季績，最新升4.2％報208.4港元。網易亦升逾4％。

舜宇升6.8％報105.9港元，暫為表現最好藍籌。中國工信部直屬信通院公布，3月份國內市場智慧手機出貨量，年減40.4％，至2102.8萬部。比亞迪升4.5％報248.4港元。昨日急升一成的碧桂園跌4.1％報4.68港元。