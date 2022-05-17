「2022青秀台中．獎勵青年就業」視訊徵才活動，只要3個步驟即可面試。（台中市政府提供）

疫情期間海線失業民眾有福了！台中港科技產業園區、台中港關連工業區及大甲幼獅工業區等，22家優質企業廠商開出868個職缺，近半不限學經歷，更有過半薪資達4萬元以上；因應防疫採視訊面試，線上報名自即日起至5月18日截止，提供海線鄉親就近工作又能照顧家庭的就業機會。

「2022青秀台中．獎勵青年就業」視訊徵才活動，參加廠商跨足製造、科技、綠能風電及長照產業，高達 413個職缺不限學經歷，更有440個職缺薪資達4萬元以上；其中昇陽國際半導體釋出製程工程師薪資高達6萬元，還有新萊應材軟體開發工程師、松柏園養護中心護理師、宏全國際電控人員及旭東機械儲備幹部等薪資達5萬元以上。

台中就業服務處說，為協助青年就業，就業服務處整合資源推出青年就業「金 安薪」方案。第一金跨域補助金，提供交通、搬遷、租屋補助，協助青年克服距離限制；第二金短期職場適應金，提供職場學習津貼，協助弱勢青年培養職能建立信心；第三金上工獎勵金，提供青年就業獎勵及缺工就業獎勵。

台中市政府今年更全台首創，加碼補助低收、中低收、學貸青年就業獎勵1萬元；並於5月21日舉辦「2022青秀台中．獎勵青年就業」視訊徵才活動，集結海線各工產業園區等共22家優質企業廠商，開出868個職缺；因應防疫採視訊面試，線上報名自即日起至5月18日截止。