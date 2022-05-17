響應518國際博物館日，台北市文化局串連14個博物館與地方文化館，推出壓箱的「鎮館之寶」，規畫生態、古蹟、影像、親子、美食與藝品等6大特色尋寶主題，邀民眾一同踏入博物館，體驗博物館日精采多元的樂趣。

國際博物館日尋寶活動，由北市神祕綠洲「芝山文化生態綠園」打頭陣，串連擁有豐富生態資源的林語堂故居、孫運璿科技人文紀念館、寶藏巖國際藝術村、松山文創園區及紀州庵文學森林等6個藝文館所，推出「台北生態藏寶圖」，市民朋友可以到6個館所索取地圖，跟著專家腳步，一起發掘調查生活周邊鳥類、植物、昆蟲，來場都市裡的「生態尋寶」，只要集滿館所地圖就能兌換限量好禮。

除親近大自然，民眾也可以來場「古蹟尋寶」，位於北門周邊的撫臺街洋樓，7日起連續3個周末，邀請名師在戶外開辦講座，在古蹟城門下的知識講堂別具一番風味；即將邁向41周年的市定古蹟紫藤廬則舉辦「在飛昇之前：上默劇團回顧展」，結合靜態展覽與動態演出，豐富多元的活動顛覆你對古蹟的想像；同樣具有日式風格的北投文物館則推出「浪漫1920s – 竹久夢二的視界」特展，與日本收藏竹久夢二作品的權威機構港屋株式會社合作，呈現藝術家竹久夢二所生活的浪漫年代。

喜歡影像的民眾則可以來場「影像尋寶」之旅，孫運璿科技．人文紀念館展出「流轉歲月—孫運璿先生早期影像特展」、錢穆故居舉辦「錢穆先生足跡在台北：走訪昔日生活鏡頭」攝影展、阿嬤家－和平與女性人權館推出「＃Me Too先行者」特展，3個影像展展帶領民眾藉由影像了解台灣過去的故事。台北數位藝術中心也舉辦「邊角的風標—陳庭榕個展」，展出當代台灣藝術家的聲音裝置創作。民眾在參觀展覽之餘，也可以到台北之家看場精彩電影，18日當日可享電影票優惠，月底也將舉辦「台北文學・閱影展」，喜歡看電影的觀眾不容錯過。

爸爸媽媽們看這邊，今年天文科學教育館及長榮海事博物館都有適合親子一起來尋寶的活動，天文科學教育館推出「宇宙航海王—水漾星球」特展，採用最新的光影沉浸式體驗，超適合親子共遊、拍照打卡。長榮海事博物館則推出限量「動物海友會」親子解謎包，親子檔購票入館即可免費領取，邀請大朋友小朋友來趟充實的「親子尋寶」1日遊。

展覽、活動逛累了的話，不妨來場「美食尋寶」，台北記憶倉庫與川流之島賣店合作開發了一系列「古蹟雞蛋糕」，以北門、鐵道部、北門郵局等歷史建築作為造型，製作過程不加一滴水，讓民眾可以一邊認識歷史文化，一邊品嘗真材實料的好滋味；新芳春茶行則搭配博物館日特別舉辦「春蘤」茶包製作體驗活動，民眾可以在了解茶文化的同時體驗當製茶師，調配出屬於自己的獨門配方花茶，活動有名額限制，想參與的民眾務必先到臉書粉專報名。

多元精彩的尋寶主題不知道如何選擇的話，可前往隱身在商辦大樓裡的鳳甲美術館來場「藝品尋寶」，欣賞「纖知纖覺：在地時尚採集計畫」特展，透過織品創作，探討北投地區的地景樣貌以及街坊生活，還能同時參觀「大巧若拙：廖德良印鈕藝術傳承展」，看廖德良藝師的充滿濃厚的人文色彩、古樸雅趣的雕刻美學。