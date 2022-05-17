新北市永和區一間便當店的曾姓男廚師，前年強行在廚房冰庫、炒菜台猥褻女同事，不顧女同事大聲喊叫「救命」仍堅持犯行。新北地院審結，依妨害性自主罪，判其1年徒刑。

判決書指出，曾姓男廚師與A女均在永和區一間便當店上班，2020年間曾男在上班途中慾望當頭，強行在廚房冰庫強吻、指侵A女10分鐘，A女趁隙逃離後，曾男仍不放過，改在廚房炒菜台繼續犯行，直到菜貨商湊巧因送貨進入廚房，曾男才罷手。案經A女報警提告，檢方偵結起訴。

曾男辯稱，他的確與A女為同事，但他並沒有做出強制猥褻之舉動，他僅是進去廚房冷藏室整理菜，因為空間狹小而不小心觸摸到A女肩膀。

新北地院法官勘驗A女證詞，發現A女於警詢、偵查及審理期間均證稱曾男強行侵犯她，她大喊救命10分鐘都沒用，說曾男的眼神很恐怖，一直拉著她對她做一樣的動作，認定曾男的說詞僅為卸責，不採信。

法官指出，曾男事發當時與A女為第一次見面上班，但曾男不知尊重，為了逞私慾而不顧他人意願，已嚴重危害A女的身心健全，迄今也未與A女和解，依強制猥褻罪，處1年有期徒刑。可上訴。