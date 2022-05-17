香港大學醫學院長梁卓偉日前利用數學模型推算，6月初可能出現第6波疫情，並於7月上旬到頂，但他多次表示「希望推算錯誤」。針對此說法，香港專家們有不同的見解，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（17日）表示，由於未來疫情走勢只能基於數學模型推測，背後的假設未必完全真確，稍作變化，推測結果也會有很大落差。

針對香港6月初可能出現第6波疫情的說法，何栢良認為，預測有時會「警鐘誤鳴」，他進一步說明，近日不同專家對香港是否會出現第6波疫情意見不一，是由於未來疫情走勢只能基於數學模型推測，背後的假設未必完全真確，稍作改動，推測結果也會有很大落差。

何栢良續指，目前尚未有科學數據顯示，康復者再次受感染的機會，專家對此有不同意見，也會影響疫情推算。另外，他提到孕婦也可以接種BNT疫苗，否則一旦感染，可能引致更嚴重病情，增加流產等風險；至於由大陸研發的科興疫苗，目前尚未有孕婦接種的相關數據。