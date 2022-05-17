澎湖縣政府17日表示，台灣首批77.76萬劑BNT兒童疫苗16日抵達台灣，澎湖縣長賴峰偉第一時間指示衛生局、教育處，預先發放同意書調查接種意願，並提供到校施打、衛生所接種管道，最快25日就可以為5至11歲兒童、12至17歲青少年施打BNT疫苗。

澎湖縣政府表示，台灣自購首批BNT兒童疫苗於16日清晨運抵台灣，經過7天檢驗封緘作業，並待食藥署檢驗通過和配送後，縣府預計25日起為5至11歲兒童接種。澎湖5至11歲兒童符合接種BNT兒童疫苗資格者約4235人，扣除第一波已施打莫德納疫苗約1044人，其餘約3191人可選擇施打BNT兒童疫苗。為爭取時效，縣府將預先進行家長意願調查，待各校向家長收回接種同意書後，規劃集體到校施打或預約至衛生所接種2種方式。

另一方面，12至17歲青少年已完成基礎劑且無發生嚴重不良反應，須與最後一劑基礎劑接種後間隔至少5個月(150天)後，才能接種追加劑，因此澎湖12至17歲青少年已完成2劑BNT疫苗施打且間隔5個月以上，縣府將一併安排25日起施打。

澎湖縣政府指出，國內首次為5至11歲兒童接種BNT疫苗，兒童及青少年接種mRNA疫苗後可能出現輕微的心肌炎或心包膜炎，因此將發放家長意願書，讓家長瞭解疫苗副作用，評估決定是否讓子女接種。疫情進入社區流行階段，縣府5月9日開始為6至11歲學童施打莫德納疫苗，預計在5月20日前完成全縣施打，6至11歲學童有意願接種莫德納疫苗約為3成。