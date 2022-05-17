【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是端午節了，吃完粽子就是酷熱盛夏，在疫情侵擾下，心情幾乎要悶壞！數位旅遊電商平台根據統計數據，泛舟行程是2022年第一季最熱銷水上活動類型，訂單總額更超越2021全年度，除了經典的花蓮秀姑巒溪泛舟，去年甫開賣的宜蘭安農溪亦深獲民眾好評，同步帶動站上銷量成長。

▲水上活動有更多樣化玩法，如透明SUP與獨木舟體驗、搭配天然海泥SPA等。 圖：奧丁丁集團／提供

奧丁丁行銷業務代表翁佩甄分享，獨木舟為2018至2020年平台最熱銷水上活動類型，隨著近年國旅大爆發，去年以新興SUP立槳體驗為旅客新寵，銷量較往年成長167％。

在國旅市場趨於成熟之際，獨木舟、SUP業者開始提供多樣化玩法，如：透明SUP與獨木舟、天然海泥SPA、結合生態導覽，以及雲霧繚繞的日月潭SUP體驗、安平古運河獨木舟探險等，推出不同時段及特色地點給喜愛新鮮體驗的民眾選擇。

迎來夏日水上活動商機，全台多款泛舟、SUP立槳、獨木舟遊程等您來體驗，包含《宜蘭》安農溪天然滑水道體驗、《花蓮》秀姑巒溪激流泛舟、《台東》遺世秘境馬武窟溪SUP、《澎湖》小門嶼獨木舟體驗、《小琉球》透明獨木舟體驗，還有多款適合全家出遊的旅程，全台涼一夏。

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