【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022東浪嘉年華」於5月14日正式展開，縣長饒慶鈴以「逐浪杉原．揚帆啟動」宣告活動正式啟動，長達15天一連串的精采活動及體驗，歡迎民眾來享受杉原灣不同的沙灘及海域樂趣。

台東縣長饒慶鈴表示，台東有全台最長176公里海岸線，縣府近年致力推展海洋教育，在東河國小建置海洋運動推展中心，開設SUP及獨木舟海洋運動專業認證課程等，縣府也提供安全的水域活動，自去年8月重新開放杉原灣海水浴場後，陸續舉辦多場精彩活動，像是與卑南鄉公所合作邀請優人神鼓演出，舉辦最美星空活動等，同時積極投入杉原灣活化工程，完成木棧道修繕及周邊設備改善作業。杉原灣每年4至9月開放，進駐合格救生員及救生設備，確保遊客安全。今年是東浪嘉年華舉辦第二屆，打造獨一無二的台東夏日避暑勝地。

交觀處長余明勳表示，東浪嘉年華連續15天以四大系列活動主題【沙灘遊憩活動】、【海域遊憩活動】、【藍色公路微旅行】、【杉原之心－海洋生態繪本展】提供民眾最消暑的沙灘派對，規劃15項沙灘及海域活動，近千人報名，高達九項活動為免費參加，所有項目一開放報名立即額滿，尤其沙灘排球挑戰賽還特別加開組數，可見在台東慢經濟政策下，戶外運動觀光，更符合旅客追求健康養生、親近大自然旅遊的需求。

▲2022東浪嘉年華帶領民眾體驗帆船、風浪板等海上活動。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

活動將帶領民眾體驗多項無動力、無汙染的水上載具，SUP立槳、獨木舟、帆船、風浪板等海域遊憩活動，希望將低碳旅遊及環境教育融入民眾日常休閒，此外還有5/20-5/22的沙灘電影院，卑南鄉公所加碼贈送參加民眾爆米花及飲料，還有親子沙雕、沙灘瑜珈以及海洋音樂會等活動。

今年首次加入【藍色公路微旅行】正式啟航，安排三項遊程規劃：海上SUP悠遊半日遊、海洋漁場秘境半日遊、海上泳池樂活半日遊，從富岡漁港搭乘藍色水路悠遊沿海北上至都蘭鼻，讓民眾搭配不同的海上體驗，享受東海岸蔚藍之美。

另外，受矚目的是全台首次亮相的「大洋支架舟Outrigger Canoe」。縣府指出，台東是南島航海文化起源的原鄉，與南島語族密不可分，特別從夏威夷引進大洋支架舟，在東浪嘉年華活動期間展示及介紹，讓來自夏威夷的大洋支架舟在東海岸扎根，讓民眾感受台東多元海洋城市面貌及獨特文化色彩。

縣府進一步表示，近幾年於台東致力推動「慢經濟」及積極投入杉原灣活化工程，將杉原灣打造為東海岸獨一無二的太平洋海域遊憩廊道，從成功三仙台、都歷、金樽、東河、都蘭延伸到杉原灣及活水湖，成為一條美麗的「海洋運動觀光廊帶」，更是台東東海岸變身起點，成為親近自然生態及海洋極限運動的最佳地點。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）