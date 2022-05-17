依環保署規劃，碳費的徵收將從排碳大戶開徵，而為瞭解台灣中小製造業對淨零的態度，綠色和平委託時勢公司發表「2022台灣中小製造業碳管制意向調查報告」，發現近8成受訪的中小企業接受碳費擴大徵收範圍，願意與排碳大戶共同承擔轉型責任。

該調查也發現，8成3的中小企業認同2050淨零碳排目標，但超過7成的中小企業認為國際淨零潮流對公司整體營運具有威脅性，也有約7成不瞭解企業碳盤查的執行方式、查驗規範等，也有57.5％不認同政府有足夠的輔導協助產業進行低碳轉型。

而對於碳費的徵收對象及數額，有76.4％的中小企業認同「碳費徵收應含括中小企業及交通、住商、農業等部門，而有47.2％的中小企業認為碳費每噸應於100至300元較合理，但也有40.6％可接受300至900元，而多數企業認為碳費應優先運用在「補助企業更新低碳設備」。

綠色和平專案主任主任洪昇邦表示，多數受訪企業支持淨零轉型政策，但大多不了解實際執行內容，因此深感威脅。中小企業主面對碳費的態度，是將其視為投資一個氣候保險，希望政府妥善利用這筆共同投資幫助企業轉型。若政府只顧忌收錢會得罪企業，不敢訂出合理的收費，就像是勞師動眾打造出一個大豬公撲滿出來，最後只放幾個銅板進去，反而徒增行政成本，白忙一場。

台灣化學產業協會秘書長曾繁銘認為，我國碳費徵收應比照的中國大陸、南韓等出口競爭國，才不會在競爭上輸了一截，而碳費的徵收應用來協助產業減碳、產業轉型及研發新技術，化學產業將在9月1日邀請業界召開化學產業高峰會凝聚淨零碳排的共識。

綠色和平呼籲，政府應承諾以碳費啟動輔導，中小企業加強淨零政策宣導，並儘速啟動輔導機制，全面支援碳盤查；政府規劃並公布碳底價和未來擴充路線圖，讓中小企業也能為未來的碳費徵收及早規劃和準備；《氣候變遷因應法》內應增設院級監管單位及成效審核機制，確保全套碳管制政策合理且符合產業轉型需求，確保中小企業的訴求在未來得到回應。