天使投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）17日遭逢生涯最慘烈一次先發，僅投了0.2局就被遊騎兵打下場，這是辛德加126場先發首度投不滿1局。遊騎兵首局灌進6分，終場以7比4獲勝，辛德加0.2局失6分（4分責失）苦吞敗投。

做為客隊的此戰天使先聲奪人，前三棒沃德（Taylor Ward）、卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平都擊出安打。其中大谷是二壘打，敲下全場的第1分，馬爾許（Brandon Marsh）兩出局之後再一支長打送回大谷，天使開場就奪得3分。

沒想到辛德加也投得不穩，首局下被連敲3安、1次四壞保送，很快被遊騎兵追回2分。投手丘會議之後，遊騎兵靠著高飛犧牲打、守備失誤再添2分，並且連續安打、盜壘得手，攻勢沒有放緩的跡象。辛德加投出第2個四壞保送之後，天使終於換上巴瑞亞（Jaime Barria）接替投球。

辛德加賽後說：「屋漏偏逢連夜雨，有點像是莫非定律，最壞的事接踵而至。我必須快點忘記這件事但也必須汲取教訓，確保以後不要再發生。」遊騎兵懷特（Eli White）首打席安打、盜二壘成功，從一開始就佔據得點圈，辛德加表示這種情況可能導致信心動搖。他此戰之前表現優異，本季單場從未被打超過3分，失利之後自責分率從2.45漲至3.60。遊騎兵先發投手葛瑞（Jon Gray）首局失3分之後穩住陣腳，投了5.2局拿下勝投。