美國南加州橘郡爆發台裔槍手槍擊事件，牽扯兩岸統獨敏感神經。國民黨上午表示，無論有任何政治意識型態，都不足以成為傷害他人的藉口與理由，對這樣的仇恨、暴力，任何傷害他人，甚至奪人性命的偏激行為，都給予最嚴厲的譴責。

對這次事件勇敢挺身對抗持槍兇嫌，因而不幸犧牲的台裔醫師鄭達志，國民黨表最高的哀悼與敬意，認為鄭的挺身而出是讓槍擊案未造成更多死傷主因；對多名台裔人士傷亡，國民黨也表達沉痛哀悼，也向當地台裔社群致上慰問之意，希望大家團結互助、彼此扶持，共度令人心碎的艱難時刻。