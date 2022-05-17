57歲美魔女楊繡惠個性爽朗，加上她不做作又犀利的談話風格，時常為節目增添不少效果，不過楊繡惠日前則因一張與小6歲白雲十指緊扣、摟腰的玩笑照，引發外界熱議，兩人事後趕緊開直播澄清，還搞笑曬「分手照」，同時，楊繡惠也向媒體強調，她和白雲只是朋友，楊繡惠除了讚白雲是暖男之外，她還以「一片空白」來形容自己的感情狀態。

楊繡惠前天深夜曬出和白雲十指緊扣、摟腰的親密照，掀起藝人好友和網友討論，但白雲一張囧臉，讓外界都對兩人的「喜訊」半信半疑，眼見風波越鬧越大，楊繡惠和白雲昨則開直播澄清是鬧著玩，白雲對於玩笑驚動外界感到不好意思，楊繡惠則稱：「經過一晚深思熟慮，我們還是做平凡的朋友比較好」，她事後曬出2人在海邊的「分手照」，楊繡惠還搞笑說：「我們和平分手」。

其實，楊繡惠和白雲的緋聞傳了許久，外界也好奇兩人究竟有沒有發展的可能，根據《NOWnews今日新聞網》報導，楊繡惠強調，她和白雲只是「哥兒們」般的朋友，她還稱白雲是有「野獸」的臉、暖男的心，並透露，白雲私下會幫她整理衣服，當楊繡惠受委屈，白雲也會挺身而出。

至於楊繡惠的感情現況，她則以：「一片空白」形容自己的感情狀態，57歲的楊繡惠雖然感情交白卷，不過保養有術的她，是演藝圈著名的美魔女代表，楊繡惠除了有一張凍齡臉蛋外，還擁水嫩美肌和前凸後翹的好身材，讓楊繡惠舉手投足凍齡到不科學。