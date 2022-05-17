檢警突襲陳男住處搜出提款卡及存簿數十組、電腦及現金33萬餘元，還拘提7名嫌犯到案。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

「賣家幫」詐騙吸金！詐騙集團精心架專屬網站、推手機APP，誆騙民眾加入「假購物、賺紅利」，近600人受害報案。高雄地檢署偵結，主嫌陳姓男子和許姓妻子與7名共犯短短半年就詐騙被害人高達5500萬元，全案依詐欺罪起訴。

2021年11月，警政署165反詐騙專線接獲多位民眾檢舉，表示有詐騙集團對外號稱和多家知名品牌合作，民眾下載Android、ios的「賣家幫」APP，或直接上「賣家幫」官網儲值「虛擬購物」，幫商家衝高人氣，下單後24小時內即可退還的消費金額，還能賺紅利換現金。

檢警查出，陳男等人成立LINE群組，設立登記「賣家幫有限公司」，誆騙民眾的信任。甚至強調只要加入會員，分享網站資訊並招募新會員入會，就可賺取高額回饋，逾600人受騙，集團詐騙所得5500萬元。

集團刻意以可愛粉紅小豬設計「賣家幫」商標，強調與知名品牌蘋果電腦、愛迪達、精品品牌LV合作，但誘騙民眾投資的簡報中，可見蘋果電腦的蘋果缺口刻意反轉，愛迪達式樣的商標少了品牌名稱，LV更魚目混珠寫成「LY」。

2021年11月底，陳男等人直接解散高達4000多人的LINE群組、關閉官方網站及APP，投資民眾驚覺受騙才報警。

檢警突襲陳男住處搜出提款卡及存簿數十組、電腦及現金33萬餘元，還拘提7名嫌犯到案。陳男等人均辯稱受人指使，但檢調發現，陳男等人將騙到的錢提領後換成泰達幣，企圖製造金流斷點，偵結後將陳男等9名嫌犯依詐欺罪起訴。