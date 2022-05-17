台灣首款搭載聯發科(2454)旗艦5G SoC天璣9000的確定報到，將由vivo X80奪頭香，預計在下周四正式舉辦發表會，成為天璣9000台灣市場首發。

vivo雙晶片旗艦X80，為台灣首款聯發科天璣9000，搭載vivo獨家自研V1+影像晶片cinematic影像虛化、蔡司T鍍膜等。

vivo為聯發科大陸市場重點客戶之一，根據DIGITIMES Research數據顯示，vivo第一季在大陸手機市場中市佔位居第二、僅次於OPPO。前五大排名依序為OPPO、Vivo、榮耀、蘋果及小米，合計前五大品牌出貨佔大陸市場約92.3%，惟第一季大陸智慧型手機市場在需求不振下，出貨跌破7000萬支，年減幅達26.5%。

聯發科天璣9000為其第一季獲利攻頂的主要功臣，聯發科首季每股賺21.02元，天璣9000受到市場高度認可，主要的評鑑指標顯示天璣9000擁有強大的CPU及最佳的功耗表現，已導入多家手機品牌。