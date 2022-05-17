王惠美表示，這是洋仔厝溪堤岸道路工程的最後一哩路，從阮剛猛縣長至今，該段共流標5次。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美表示，此路段因面臨河道的挑戰，加上為避免與民爭地，因此從原本的懸臂工法改採用河道內設置箱涵的做法，大幅減少民地徵收，還順道改建老舊護岸。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

屆時北岸路線約1165公尺長，南岸路線則有1200公尺。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北工程」17日動土，「洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程」前後共歷經5位縣長，王惠美表示，這是洋仔厝溪堤岸道路工程的最後一哩路，從阮剛猛縣長至今，該段共流標5次，核定計畫總經費9億6640萬元，將串連鹿港水五金特定區與彰化是，預計113年7月能完工。

「洋仔厝溪堤岸道路拓寬工程」計畫2019年底完成第一標及第三標工程；縣府向中央爭取獲交通部補助6億1508萬8000元，縣府配合款3億5131萬2000元，將打通從彰化市到台17線，還能銜接台61線道彰濱、線西工業區與國道1號，17日在縣長王惠美，公路總局第二養護工程處副處長陳貴芳等人的見證下，開工動土。

王惠美表示，此路段因面臨河道的挑戰，加上為避免與民爭第，因此從原本的懸臂工法改採用河道內設置箱涵的做法，大幅減少民地徵收，還順道改建老舊護岸，屆時北岸路線約1165公尺長，南岸路線則有1200公尺，北岸完工後道路也寬度14公尺，南岸完工後道路寬度11公尺。

王惠美說，鹿港頂番婆地區有價值600億的水五金產值，加上未來推動都市計畫，讓路網一次到位，帶動地方發展，也感謝中央、議長謝典林及所有議員對預算的支持，相信對未來頂番婆發展是指日可待。

交通部公路總局第二養護工程處副處長陳貴芳表示，「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北工程」在鄉親的引頸期盼下開工，前後歷經十餘年，在王惠美縣長擔任立委時就相當關注，如今最困難的最後一段將動土，縣府用心規劃不僅減少對民眾的影響，還改變工法讓排水更順暢，創造更多空間，相信能使彰化交通更順暢，經濟更繁榮。