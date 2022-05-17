新北市火災預防自治條例將在今年7月上路，為了強化宣導安全訊息，新北消防局今與6家租屋平台業者合作，簽署合作備忘錄。（蔡雯如攝）

新北市火災預防自治條例將在今年7月上路，規定轄內出租屋、違章、曾發生火警的住宅都需強制安裝住宅用火災警報器。為了強化宣導安全訊息，新北消防局今與6家租屋平台業者合作，簽署合作備忘錄，業者將在各平台提醒房東揭露著景氣安裝等消防安全資訊，讓租屋者選擇更安全的租屋環境。

新北市副市長謝政達今主持，見證消防局與永慶、好房網、住商、信義、樂屋網、591租屋網等6家業者簽署合作備忘錄，盼推廣住警器、不動產交易消防安全資訊公開以及防火安全資訊。未來各平台業者將在平台宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，並提醒房東安裝住警器，民眾未來可在平台直接篩選合法合規的租屋處。

謝政達表示，新北市近400萬人口，多為外地人口，許多北漂青年、學子都在新北租屋，市府除了推廣社會住宅外，也首創結合民間不動產租賃平台，公私協力維護民市民安全，市府也會持續要求公安小組執行學生租賃套房的安全檢查，自治條例上路後也不會不定時啟動專案抽查租賃房屋。

消防局指出，目前轄內家庭安裝住警器比例為93％，目標在年底達到95％，許多家庭都會在家中安裝一個住警器，但最好每個房間都安裝，才能確保第一時間逃離現場，其中5樓以下公寓，因沒有系統性設備，火警發生時若無住警器通知，較易造成傷亡。

消防局表示，市府提供低收入戶、中低收入戶、獨居者免費安裝住警器，一般民眾可免費安裝一顆，不過若是透天厝或多隔間住宅，建議民眾購買「連動式住宅火災警報器」，只要一個隔間或空間有煙霧產生就會同時一起發出警報，使同建築物的家人都能早期避難或搶救。