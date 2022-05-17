宜蘭縣礁溪鄉某高級住宅社區遭竊，竊賊大搖大擺、不動聲色走出大門。（吳佩蓉翻攝）

號稱礁溪「帝寶」的某高級住宅社區連2天遭竊，警方5月13、14日獲報，被害人邱姓男子與歐陽姓男子估計損失130萬元左右，經警方調閱監視器、循線追查，該竊賊以贓車代步犯案，目前鎖定2名慣竊，持續追查中。

警方表示，被害人邱姓男子12日凌晨4時許，家裡後院窗戶遭1名竊賊踹壞闖入行竊，古董加現金估計損失30萬元左右，邱男在13日晚間6時許發現，立即報案。竊賊食髓知味，於14日凌晨4時許再次潛入該社區，進入被害人歐陽姓男子的家中，竊取現金加金飾近百萬，歐陽男上午6時發現後馬上報案。

據了解，犯嫌行竊時，屋主歐陽男子當時在家裡睡覺，被竊賊移動的聲音驚醒，歐陽男不動聲色、靜觀其變，待屋內無其他聲響，立即動身確認竊賊離去背影後，趕緊撥電話報案。

警方調查，該犯嫌12日先偷竊機車代步犯案，社區外有另1名犯嫌接應，14日2犯嫌則開自己的車再次前往行竊，警方即成立專案小組，調閱監視器、循線追查，鎖定2名慣竊，積極追緝中。

據專業保全人員表示，該高級社區住了許多政商名流，每個月的管理費高達12000元至15000元，住宅區周遭圍牆有4、5公尺高，內外密布10支監視器鏡頭、戒備森嚴，還遭行竊，竊賊還大搖大擺從門口離去，社區保全未發揮正常運作，住戶財產、安全存在潛在性風險。