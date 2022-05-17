湯姆克魯斯（阿湯哥）最新力作《捍衛戰士：獨行俠》迎來爛番茄指數近滿分推薦，影評一致盛讚。5月13日是捍衛戰士日，阿湯哥曝拍續集2大堅持，一是所有飛行特技必須來真的，把電影拍到極致；二是一定要和製片傑瑞布洛克海默合作，並強調：「沒有他的話，我也不會拍這部電影。」，近日湯姆克魯斯受邀參加英國女王的登基70年周年紀念，而他藉機宣傳自己新片的行為，讓部分英國皇室迷感到不滿。

英國伊莉莎白女王今年即將盛大舉辦登基70周年「白金禧」慶祝活動，英國有線頻道ITV規劃了慶祝節目，除了英國女王外，還請還奧斯卡影后海倫米蘭表演，同時還有國際巨星湯姆克魯斯的加入，不過湯姆克魯斯在參與活動時，在訪談中提到新片「捍衛戰士：獨行俠」，有外媒報導威廉王子是湯姆克魯斯的粉絲，湯姆克魯斯得知後立刻安排了即將全球上映的新片「捍衛戰士：獨行俠」，讓英國皇室搶先看，這行為讓皇室迷不滿，認為在女王的登基周年卻將重點放錯，趁機宣傳新片是對女王的不尊重。

不過媒體倒沒有譴責聲浪，反而抱怨慶祝節目太無聊，只滿足了女王的個人喜好，缺乏有新意的內容，讓觀眾感到無趣，甚至有人提出如果湯姆克魯斯搭乘直升機登場，場面可能會變得有趣一點。湯姆克魯斯在典禮上發表感言：「她是一個我非常欽佩的人，一個非常有尊嚴的人，我欽佩她的奉獻精神，她所取得的成就具有歷史意義」