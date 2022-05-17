34歲女子搭捷運突然心臟病發 捷運警機警陪同送醫等候家人到場

北市捷運警察2名員警，4月9日擔服守望勤務，在忠孝新生站列車進站時，一名女乘客突然昏倒在車廂內地板，員警立即將人移至月台，檢視皮夾查詢身分，協助通知救護人員以及家屬，並陪同女子到醫院救治，所幸及時救助並無大礙。

34歲魏姓女子，當天下午1點25分，突然在車廂昏倒，一旁乘客見狀不知所措，直至列車進站，員警趕緊將女子抬出車廂，並通知保全推來輪椅，讓女子短暫休息，同時通知救護人員，黃姓小隊長檢視背包內的金融卡，經客服人員通知緊急聯絡人，並陪同到醫院等候家人。

魏女的父親從龜山搭計程車到醫院，途中告訴員警有女兒罹患心血管疾病，員警在醫院等候家人到場，直至魏女甦醒，經診治發現是心臟動脈阻塞，所幸員警及時協助送醫，家屬對警方協助以及關懷，表達衷心地感謝。

捷運警察隊表示，救人一命勝造七級浮屠，員警於巡邏之際，發現民眾遭遇危難或需要時，能適時於第一時間發揮積極助人精神，並給予必要協助及通報救治，挽回民眾寶貴生命，不僅深獲民眾讚揚，更對提昇警察優良形象有正面助益。