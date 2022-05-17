數學補教名師張旭推廣數學知識，竟在成人網站Pornhub開設頻道，上傳了微積分教學影片，大開知名度，張旭同時也在YouTube頻道發教學片，先前因影片中出現長髮辣妹芸寶爆乳擦黑板，而成為話題焦點，如今張旭又有新作，這次邀了金髮辣妹擦黑板兼熱舞，2分鐘晃動片非常香豔，再度引爆話題。

在P站貼教學文大開知名度的張旭，持續分享教學影片，一樣在課程中藏了「嬌點」，以往他還會在標題上賣關子，這回直接不藏了，在影片標題開頭寫下「太晃了太暈了」、「這題你一定會看完，但你一定忘記我在講啥，不管看幾次都一樣」。

張旭全程認真上課，黑板寫滿時有金髮正妹上來擦黑板，還帶來舞蹈。(取材自數學老師張旭YouTube頻道)

在第一部影片中，張旭一如既往認真教學，在黑板上寫了滿滿的板書，直到寫滿時，一名身材嬌小的金髮正妹走上台，背對鏡頭開始努力擦黑板，她穿著灰色細肩帶上衣大露白皙美背，但擦完黑板一轉身，正面更養眼，胸前開超大洞還低胸，Q彈雪乳大方見客。

而另一支影片，張旭一樣從頭到尾正正經經教書，但雪乳辣妹動作變大了，不僅用力擦黑板，還跳起「拍板擦舞」，渾圓雙球隨之劇烈晃動，本來都在憋笑的正妹也忍不住笑開，甚至更加賣力扭動身體，畫面太美，果真如標題，學生們看完影片，一定不記得張旭教了什麼。

影片取自《數學老師張旭》若有移除請見諒

據悉，這名吸睛的雪乳辣妹「嵐芯語」，是IG擁有17.3萬追蹤的人氣網紅，而她與張旭合作的微積分教學片，給眾網友留下深刻印象，紛紛讚嘆「從沒看過這麼精彩的教學」、「為了學好微積分，播放速度我用0.5倍速，仔細觀看3小時」、「建議0.25倍速，看得比較清楚(數學)」，而名師張旭也預告，近期將前往美國，進行「美國版板妹」計畫，粉絲可以期待一下。