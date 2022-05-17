中華民國殘障體育運動總會今日更名為中華帕拉林匹克總會，由體育署副署長林哲宏、中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠以及曾參加1996年洛杉磯帕奧柔道選手、國內知名歌手蕭煌奇共同進行更名儀式。

中華帕拉林匹克總會會長穆閩珠表示，帕拉林匹克運動會是以全球肢體、視覺及智能障礙者為主體，競技水準最高的綜合性運動盛事，繼去年東京帕奧之後，下一場最受矚目的國際賽事將是2022年杭州亞洲帕拉運動會(已經延期)，但中華帕拉林匹克總會將會持續進行備戰部署，協助選手與教練做更充足的準備，希望能夠帶領台灣選手前進亞帕運爭取榮耀。

林哲宏說，體育運動是讓更多國際人士認識與看見臺灣的方式之一，近年在體育署支持與總會的帶領之下，攜手啟動了帕拉選手長期備戰與潛力新秀培育計畫，期待協助更多選手代表臺灣站上國際舞台。如同帕運紀錄片記載，「透過帕拉運動，加深世界對於身心障礙者之了解，此舉，除了改變賽場上的選手的一生，更改變了觀眾席的大家。」體育署期待透過中華帕拉林匹克總會的正式更名，讓更多臺灣民眾了解帕拉運動、支持臺灣的帕運選手，一起為臺灣帕運選手加油打氣，希望在接下來的這場亞洲帕拉運動會再度呈現精彩的表現。

1996年代表台灣征戰帕奧柔道賽事的知名歌手蕭煌奇，擔任帕拉林匹克運動宣傳大使。蕭煌奇表示，當年他擔任運動選手時，台灣的體育運動發展還在起步的階段，考慮到未來發展與經濟考量，他因此放棄運動而開始職業歌手的生涯。現在，在體育署的支持與輔導之下，台灣許多體育運動協會在會務運作與推廣宣傳上都更加完善，是熱愛運動的選手們的最佳後盾，也期待自己在推廣帕拉林匹克運動的過程中，能夠盡一點小小的心力，讓更多選手可以發揮潛能、被世界看見。

帕拉林匹克運動選手資格將依其身心障礙狀況對比賽表現所造成的影響進行分級，因為每一位選手具個別差異，所以分級作業會由醫師、物理治療師、職能治療師及運動教練等，透過醫學分級、技術分級與場邊觀察等三種方式依序辦理，或透過心理專家、心理師及特殊教育人員等進行心智審查，力求讓選手在公平的基礎上進行各項競技賽事。

此外，1996年於亞特蘭大帕運會獲得我國第一面帕運金牌的柔道選手李青忠也特別參與記者會，為未來代表臺灣出賽的學弟妹們加油打氣，並分享出賽應做的各項準備。