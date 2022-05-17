膝蓋健康強化運動功能，避免早期關節退化。（亞大醫院提供／盧金足台中傳真）

前十字韌帶重建手術前後對照圖。（亞大醫院提供／盧金足台中傳真）

打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂，亞洲大學附屬醫院指出，一名來就醫的陳小姐，登山時恐因太急於下山，未踩穩摔倒而受傷，診斷為前十字韌帶斷裂，手術後走路不再卡卡，重現「膝」利身手。

台中市一名30多歲陳小姐與友人攀登高山，卻不慎扭傷膝蓋，返家後就醫檢查沒發覺異狀，她便無視膝蓋腫脹依舊每天慢跑訓練，直到膝蓋持續反覆疼痛、步態不穩，甚至還會軟腳，不得不再次就醫，診斷為前十字韌帶斷裂。

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師蔡孟學表示，「前十字韌帶」位在膝關節的中央深處，主要負責膝關節前後以及旋轉的穩定度，從外觀看不到也無法按壓，透過理學檢查以及核磁共振才能診斷，若前十字韌帶功能不佳，膝關節容易扭傷，不僅影響運動表現，長期下來更可能會造成關節軟骨以及半月板的損傷，甚至是創傷後的膝關節炎。

蔡孟學指出，前十字韌帶斷裂就像是被扯斷的麻繩鬆散，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，必須透過手術的方式進行治療，一般可透過膝關節鏡手術重建十字韌帶，可減緩疼痛、增加膝蓋穩定度、強化運動功能及避免早期關節退化。

蔡孟學說，韌帶重建是指取一段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶「種」在適當的位置，以取代原本受傷的十字韌帶，至於手術後膝關節功能恢復的狀況，取決於新韌帶的選擇、單股或雙股重建、取代位置等因素，透過十字韌帶重建搭配前外側韌帶固定，將可提供更高的穩定度，特別是旋轉的強度，讓術後恢復的功能更佳。

蔡孟學建議，韌帶及固定物的選擇，有不同的來源及固定方式，各有其優缺點，患者必須與醫師討論，選擇最適合的治療方法，手術後要按部就班的持續復健，有助於受傷部位的復原、增強肌力，避免以後運動再受傷。