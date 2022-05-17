過去曾是中國大陸在英國及歐洲最大的投資項目，2015年大陸國家主席習近平訪英時簽署時更被習喻為「開啟中英合作黃金時代的旗艦式投資」。但如今中國廣核集團（CGN）將可能完全退出在英的核電項目。同時曾試圖參與捷克與羅馬尼亞等國的核電站建設項目也最終宣告出局。據VOA美國之音報導，如今「國家安全」問題成為歐洲各國拒絕中國核電企業進入市場的主要理由。

丹麥國際問題研究所高級研究員江洋指出，在這種國家安全的理由背後，更多的是出自政治方面的考量，對國家安全的定義其實是很寬泛也很有彈性的。

江洋表示，近年來歐盟對於中國的態度有很多轉變，強調除了競爭夥伴，合作夥伴，也是系統上的競爭對手。現在有些西方國家對中國投資更開放一些，比如意大利、希臘。但在英國、美國，包括瑞典其實都是很敏感的。

核電是「中國製造2025」的重點領域。但在2019年8月美國商務部將包括中廣核在內等3家中國核電公司列入事實上的禁運名單，理由是正在把美國的核能技術轉化為軍用。

盤點中廣核參與的英國核電項目有三個，分別位於英格蘭西南部薩默塞特郡的欣克利角C（HIinkley Point C）；英格蘭東部薩福克郡的塞茲韋爾C（Sizewell C）以及埃塞克斯郡的布拉德韋爾B（Bradwell B）。三個項目均是由中廣核和法國電力集團（EFD）共同投資參與。

實際上，早在2020年9月，BBC就曾報導指出，英國政府正在尋求能夠取代中廣核電在塞茲韋爾C的投資者，並鑒於安全問題和外交關係惡化，中廣核不太可能繼續進行布拉德韋爾B的投資。隔年7月《金融時報》也報導，英國政府正在探討如何將中廣核從英國未來所有核電力項目中剔除。